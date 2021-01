Pedullà – Il Parma ci ha provato per Ranocchia: assalto respinto. Pinamonti ed Eriksen: il punto

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà su Sportitalia, attualmente non esistono trattative concrete in casa Inter, eccezion fatta per la situazione in uscita legata a Pinamonti.

L’attaccante classe 1999 è sempre nel mirino del Benevento che non ha intenzione di mollare la presa ma l’Inter, per ora, non lo cede. Negli ultimi dieci giorni di mercato, poi, secondo Pedullà potrà aprirsi qualcosa dal fronte Eriksen. Sempre in uscita, il Parma ci ha provato per Ranocchia ma è stato respinto.

Al momento è tutto bloccato in quanto era già negli accordi prima della sessione di gennaio ma i recenti fatti societari non hanno fatto altro che confermarlo.