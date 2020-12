Pinamonti: infortunio non ancora smaltito. Non è a disposizione per Gladbach-Inter

Non solo Nainggolan. Anche Pinamonti non è tra gli uomini convocati per la gara contro il M’Gladbach. Il giocatore nerazzurro era rientrato dalla Nazionale Under21 con un problema alla caviglia. La risonanza magnetica effettuata dallo staff medico nerazzurro aveva cancellato ogni dubbio su eventuali lesioni. L’attaccante sta però ancora smaltendo la forte botta incassata: l’ematoma al piede si sta riassorbendo lentamente e al momento non può mettersi a disposizione di Conte.

(Fonte: FCINTER1908)