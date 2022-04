Pinamonti: “Doppietta al Napoli? Emozionante. Sono felice. E al futuro non ci penso”

L'attaccante di proprietà dell'Inter ha segnato due gol nella gara dell'Empoli contro la formazione di Spalletti: le sue parole a DAZN

«Non si può non essere emozionati dopo una doppietta, una partita del genere. Dopo tre punti che valgono tanto l'emozione non manca». Andrea Pinamonti ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del suo Empoli contro la formazione di Spalletti . «Due doppiette contro squadre campane? Non mi interessa contro chi segna, contava vincere. Fare gol mi dà tanto e farne due ancora di più», ha continuato.

«Vedevamo che facevamo ottime partite ma non arrivavano risultati e c'era malumore, una vittoria così dopo tanto tempo è una cosa straordinaria. Se per me è la stagione della svolta? Ora sì, lo posso dire. Mi sento contento di quello che sto facendo. Sono felice e sereno e penso che in campo le cose si stanno vedendo. Che futuro vedo? Adesso non penso a niente se non a festeggiare la vittoria con i miei compagni negli spogliatoi. Urla, gioia e relax dopo mesi mentalmente impegnativi».