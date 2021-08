Pedullà – Pinamonti, l’Empoli pagherà una parte dell’ingaggio: sì entro stasera

L'attaccante classe '99 lascerà l'Inter in prestito per una stagione: definiti gli ultimi dettagli con il club toscano

Andrea Pinamonti è sempre più vicino all'Empoli: l'attaccante classe '99 lascerà l'Inter in prestito per una stagione, e a spuntarla è stato il club toscano. L'affare, come conferma Alfredo Pedullà, potrebbe chiudersi già entro stasera: gli azzurri pagheranno circa un milione sui 2,2 più bonus attualmente percepiti dal giocatore.