Pinamonti: “Mi mancava il gol, ora serenità e convinzione. L’anno all’Inter…”

Ecco le dichiarazioni a DAZN dell'attaccante dell'Empoli, arrivato in prestito dall'Inter per questa stagione

L'Empoli vince 4-2 contro il Bologna e arriva il primo gol stagionale di Andrea Pinamonti, arrivato in Toscana in prestito dall'Inter. Ecco le parole dell'attaccante a DAZN al termine del match: “Questa cosa non la sapevo (di essere l’unico ’99 ad aver segnato con 4 maglie diverse in Serie A, ndr), mi rende orgoglioso. Quella di oggi è stata una partita dove vincere valeva tantissimo, la prima davanti ai nostri tifosi, siamo davvero contenti”.