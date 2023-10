Pinamonti: “Cresciuto guardando Ibra. Icardi uno dei migliori in area. Lukaku…”

È Andrea Pinamonti il primo protagonista del format "My Skills" realizzato in collaborazione con EA Sports FC 24 per Dazn. Il giocatore neroverde risponde ad alcune domande di Fabio Bazzani. "Lukaku è un maestro nel difendere la palla. Lui mi diceva sempre di utilizzare il corpo a mio vantaggio, ma col suo fisico è più facile portare a spasso i difensori come fa lui. Però Romelu con me è sempre stato molto gentile e buono, gli sono molto riconoscente anche a lui".