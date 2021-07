Inter, via libera alla cessione di Pinamonti. Ma l’ingaggio resta un problema

L'attaccante classe '99 può lasciare nuovamente i nerazzurri: tanti i club interessati, operazione però non facile

"Andrea Pinamonti può partire, può lasciare l'Inter. A differenza di Antonio Conte, Simone Inzaghi ha deciso che l'attaccante classe 1999 può lasciare la Pinetina e andare a cercare fortuna altrove, con un'altra maglia. Ma c'è un problema legato al suo ingaggio, al rinnovo di contratto ottenuto abilmente da Mino Raiola in fase di contrattazione. Un ingaggio alto, troppo alto per poter andare a giocare in prestito senza un aiuto dell'Inter. Due milioni e duecento mila euro netti a stagione non sono uno scherzo. Non lo era un anno fa per il Benevento, squadra interessata a gennaio, non lo è nemmeno in questa sessione di mercato per il Cagliari di Giulini e per l'Empoli interessato ad avere in prestito l'attaccante che piace ad Andreazzoli".