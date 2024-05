Chiuso il campionato con una deludente retrocessione in Serie B, il Sassuolo dovrà ora pensare alla prossima stagione. Tanti calciatori neroverdi non potranno rimanere in cadetteria, per valore e ambizioni: tra questi c'è Andrea Pinamonti , acquistato per 20 milioni di euro e autore di 11 gol.

Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Se il valore a bilancio di Berardi è basso perché è in neroverde… da sempre, diverso è il discorso per Pinamonti, acquistato dall'Inter per 20 milioni la scorsa estate (nel 2022 era arrivato in prestito con obbligo di riscatto condizionato). La Fiorentina e la Lazio sono interessate al "Pina", sul quale si è informata pure l'Inter che però lo potrebbe prendere solo in prestito. L'attaccante, che è un obiettivo complicato per il Como, ha mercato anche all'estero".