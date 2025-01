Su DAZN, Emanuele Giaccherini, prima della sfida tra Genoa e Roma, ha parlato di un ex nerazzurro, Andrea Pinamonti e del suo nome che viene accostato alla Nazionale italiana guidata da Spalletti.

"Pinamonti? Se ne parla in ambito Nazionale da diversi anni. Mi piace per il servizio che offre alla squadra. Se si guardano i numeri può fare qualcosa di più. Spalletti è alla ricerca di attaccanti nuovi ed è chiaro che poi si guardano anche i numeri e per ambire alla Nazionale i suoi devono migliorare", ha detto l'ex giocatore sull'attaccante rossoblù.