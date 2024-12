Qualche settimana fa si era parlato di un ritorno in Serie A di Donnarummaed era stato scritto di un interessamento dell'Inter al portiere del PSG. Enzo Raiola ha parlato di lui e di altri suoi assistiti in un intervento a Radio Sportiva. «Visione a lungo termine in Francia? Se parliamo di contratto no perché il suo scade nel 2026. Stiamo vedendo, ora c’è un momento di pausa di riflessione su alcuni aspetti contrattuali, vedremo se nei prossimi mesi ci sarà la fumata bianca. Ora è tutto in sospeso, in fase di trattativa tutto può succedere, non diamo previsioni. Siamo in fase di stand-by. Se può tornare in Italia? Mai dire mai, non si può sapere, vediamo nei prossimi anni. C'è ancora tanto da fare in questa stagione. Poi ci aggiorneremo».