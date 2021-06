Pinamonti: “Scudetto il premio per i sacrifici. Lukaku? Per fermarlo devi fare fallo”

L'attaccante nerazzurro Andrea Pinamonti ha raccontato l'emozione del primo gol con l'Inter e la vittoria dello scudetto

"Sognavo fin da piccolo di fare gol con questa maglia ed è arrivato nell'anno dello scudetto. Che significa questa vittoria? Felicità, orgoglio, il premio di tanti sacrifici fatti. Ti sei allenato con grandi campioni, che si prova? Imparare e apprendere i segreti del mestiere che mi serviranno in futuro. Lukaku? Per fermarlo devi fare per forza fallo, anche i nostri difensori fanno sempre fatica e abbiamo dimostrato di essere una delle migliori difese. Se non fai fallo va in porta".