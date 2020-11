Non solo Barella e Bastoni, anche Pinamonti manda un segnale a Conte. GdS: “All’Inter non per caso”

“Pinamonti deve mangiare ancora tanto pane duro e spesso l’allenatore ha dimostrato di preferirgli addirittura Ivannella coppia d’attacco in caso di necessità, come contro i crociati e contro il Real Madrid. Andrea è giovane e non può che essere entusiasta di fare parte di una rosa di altissimo livello, con compagni di squadra da cui imparare moltissimo., con lo scopo di avere sempre più chance per impressionare positivamente, innescando un circolo virtuoso. Contro il Lussemburgo ha ribadito a tutti che i gol li sa fare, anche in soli 45 minuti. Non è all’Inter per caso, tutt’altro”, aggiunge il portale sportivo.