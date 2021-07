Mercato Inter, Pinamonti primo obiettivo dell’Empoli: si tratta sull’ingaggio

L'attaccante nerazzurro ha numerosi estimatori: in prima fila c'è il club toscano, a caccia di rinforzi in avanti

Tra i calciatori dell'Inter in uscita figura Andrea Pinamonti: l'attaccante classe '99, dopo una stagione da comprimario in nerazzurro, ha voglia di tornare protagonista. Tante le squadre interessate su tutte l'Empoli, club a caccia di rinforzi per il reparto avanzato. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "L’Empoli è sempre più alla ricerca del gol dopo il ritorno in Serie A. Così il club di Corsi alza il forcing per l’attacco. Il primo della lista dei toscani è sempre Pinamonti, la punta dell’Inter in procinto di lasciare i nerazzurri. I toscani nelle ultime ore hanno fatto mosse concrete per limare la distanza sull’ingaggio. Uno dei principali ostacoli per portare Andrea in biancazzurro. Si tratta".