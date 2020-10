Pinamonti: “Grande piacere le parole del mister. Dobbiamo farci trovare tutti pronti, sto migliorando”

L’Inter scenderà in campo alle 18 a San Siro contro il Parma. Prima dell’inizio della gara, ai microfoni di Inter Tv, ha parlato uno dei protagonisti dei nerazzurri Andrea Pinamonti:

“Il Parma viene qua per giocare la sua partita e strappare più punti possibili, noi cercheremo di fare il nostro e di prendere i tre punti. Non è scontato, ma in stagioni con mille difficoltà tutti devono farsi trovare pronti e alla lunga questo ci porterà vantaggi. Le parole del mister mi hanno fatto molto piacere, sto migliorando giorno dopo giorno. Ho avuto difficoltà per il cambio di ritmo, più passa il tempo e più le cose vanno meglio”.