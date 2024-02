Andrea Pinamonti, attaccante del Sassuolo, nel corso di un'intervista concessa ai canali ufficiali del club neroverde è tornato sugli errori dal dischetto commessi nell'ultimo turno contro l'Atalanta: "Sicuramente sono molto dispiaciuto per non aver segnato, sono il primo a voler far gol. Sono rimasto male per quello che è successo, però non l'ho vissuto in modo negativo perché so che sono cose che capitano e che capiteranno ancora fino alla fine della mia carriera. Sono riuscito negli ultimi anni a migliorare da questo punto di vista, di non ascoltare quello che succede fuori, c'è tanta cattiveria, cose veramente folli.