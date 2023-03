Pinamonti: “Al Sassuolo per fare bene, punto alla doppia cifra. E la Nazionale…”

"Io sono qui per fare il meglio e ripagare la fiducia che la società ha riposto in me. Essere ambiziosi, sognare di giocare la Champions in un top club un domani non toglie nulla alla mia volontà di fare io massimo qua. Per diventare grande davvero so che devo far bene qui".

"Con la forza mentale che serve: il lavoro paga, e ne sono convinto. So che devo segnare di più e mi alleno per quello: Sassuolo è la quarta squadra che ho cambiato in quattro stagioni. Ho girato tanto e questo è un arricchimento, ma non è sempre facile adattarsi, prendere confidenza col gruppo e gli schemi. So io per primo di avere avuto difficoltà all’inizio, ma so come sto lavorando e che alla fine andrà come deve"