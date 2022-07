Pinamonti, ceduto Scamacca il Sassuolo farà un’offerta. Nel mirino anche Casadei

Il giovane attaccante, lo scorso anno in prestito all'Empoli, piace a Monza e Atalanta, ma anche il Sassuolo può farsi avanti

Dopo l'ottima stagione con la maglia dell'Empoli, Andrea Pinamonti deve ancora scegliere il suo futuro. Monza e Atalanta sono in pressing da tempo, ma non sono gli unici club interessati.

"Il Sassuolo ha fatto presente all'Inter che quando cederà Scamacca, farà un'offerta per avere Pinamonti. Di fatto entrerà in concorrenza con Monza e Atalanta. A Carnevali piace pure Casadei, ma per entrambi l'ad Marotta chiederà la recompra", rivela il Corriere dello Sport.