Cinque anni dopo, Andrea Pinamonti ha deciso di tornare al Genoa. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante dell'Inter motiva la sua scelta: "Avevo voglia di tornare al Genoa per fare meglio di quella stagione (2019-20, n.d.r.) che per vari motivi era stata molto complicata. Il nuovo esordio è stato come lo volevo, ma non come me lo aspettavo, perché non è mai facile arrivare in un gruppo nuovo. E serve tempo per conoscere bene quello che chiedono mister e compagni. Nel complesso è andata molto meglio del previsto".