Tre giorni di riposo per il gruppo che ha lavorato ad Appiano in questa prima parte di sosta per le nazionali. Ieri assente Bisseck per influenza

Gianni Pampinella Redattore 6 settembre 2024 (modifica il 6 settembre 2024 | 08:46)

Tre giorni di riposo per il gruppo che ha lavorato ad Appiano in questa prima parte di sosta per le nazionali. Simone Inzaghi e lo staff hanno fissato il ritorno ad Appiano martedì, quando inizieranno a tornare a scaglioni i nerazzurri impegnati con le rispettive nazionali. Come riporta la Gazzetta dello Sport, ieri, nell’ultima seduta della settimana, ha battuto visita Yann Bisseck.