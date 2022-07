Pinamonti, Sky conferma: “Accordo Inter-Salernitana. Manca quello sull’ingaggio”

Sky SPort ha confermato la notizia di un accordo tra Inter e Salernitana per l'attaccante lo scorso anno in prestito all'Empoli

Andrea Pinamonti potrebbe essere un nuovo giocatore della Salernitana. Il club campano sta provando a battere la concorrenza di Monza, Atalanta e Sassuolo per il giovane centravanti. Secondo il Corriere dello Sport Inter e Salernitana avrebbero trovato un accordo per 20 milioni di euro.

La conferma arriva anche da Sky Sport: "Il club granata ha trovato l'intesa con i nerazzurri per Pinamonti: manca il sì del giocatore. In lizza anche Piatek, che ha dato il suo gradimento ma bisogna trovare l'accordo sull'ingaggio, mentre è sempre più difficile arrivare a Maupay per via delle richieste economiche del Brighton, ritenute troppo elevate".