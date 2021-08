Pinamonti, sprint Empoli: battuta la concorrenza del Cagliari, si tratta con l’Inter

Il club toscano si è portato in prima fila per l'attaccante classe '99, destinato a lasciare i nerazzurri per trovare più spazio

Fabio Alampi

È l'Empoli la squadra in pole position per Andrea Pinamonti: i toscani hanno sbaragliato la concorrenza di numerosi club di Serie A, in primis il Cagliari, e puntano ora a trovare l'intesa con l'Inter e con il calciatore. Così scrive il Corriere dello Sport: "L'Empoli del presidente Corsi, intanto, continua a lavorare per limare il gap sull'ingaggio e intanto sembra aver sbaragliato la concorrenza del Cagliari per Andrea Pinamonti (22) dell'Inter".