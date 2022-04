Inter, e se Pinamonti restasse? GdS: “Esistono chance, può essere il vice Dzeko”

L'attaccante classe '99 è definitivamente esploso con la maglia dell'Empoli: i nerazzurri riflettono sul suo futuro

Andrea Pinamonti, con 12 gol in campionato, si sta affermando come uno dei giovani bomber più promettenti del calcio italiano. L'Inter, proprietaria del suo cartellino, sta valutando con attenzione la miglior soluzione da prendere per il suo futuro. Tuttavia, secondo La Gazzetta dello Sport, esiste anche la possibilità che possa tornare a Milano in pianta stabile: "In nerazzurro è fermo al gol alla Samp del maggio scorso, appena vinto lo scudetto. Prima era arrivato a quota 5 sia col Genoa sia col Frosinone. Dei 5 attaccanti che in estate torneranno alla base è quello che ha più possibilità di rimanere per fare il vice Dzeko. Se poi qualcuno offrisse 20-25 milioni (in fondo per Scamacca ne chiedono 40, ma i numeri non sono così differenti), gli uomini mercato potrebbero valutare la cessione per coprirsi in altri ruoli".