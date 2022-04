Pinamonti show ad Empoli, la valutazione dell’Inter. “Un club tedesco si è già mosso”

Con la doppietta al Napoli, Andrea Pinamonti ha raggiunto quota 12 gol in campionato. Un'altra grande stagione per il classe '99

Con la doppietta al Napoli, Andrea Pinamontiha raggiunto quota 12 gol in campionato. Un'altra grande stagione per il classe '99 e l'Inter se lo gode. "Pinamonti è in prestito all’Empoli, il club vorrebbe trattenerlo. Ma l’attaccante ha mercato e l’Inter lo sa. I nerazzurri non lo valutano meno di 20-25 milioni di euro. E alcuni movimenti intorno al giocatore sono già stati registrati", spiega La Gazzetta dello Sport. L'Eintracht Francoforte, infatti, avrebbe chiesto informazioni all'Inter, anche se c'è da capire se la situazione avrà sviluppi concreti.