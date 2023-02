Evento benefico nella casa del Mantegna a Mantova promosso da Pincella, nutrizionista Inter

Si tratta della fondazione “insieme per la terra”, fondazione no profit rappresentata dal Dott. Nicola Gozzoli, tecnologo alimentare e coltivatore diretto. La fondazione in questione no profit sostiene il settore agroalimentare italiano attraverso la promozione dei piccoli produttori ed il confezionamento di borse di studio per studenti di agraria. L’asta ha raggruppato una serie di benefattori che hanno reso possibile l’evento. Massimo Cabbia , CEO di Manikomio design, ha messo a disposizione le sue “Aviator bag” arricchendole graficamente con le opere artistiche di un altro benefattore, il maestro Roberto Corso. L’asta sarà infine guidata dal noto critico d'arte Riccardo Maria Braglia, giornalista, scrittore e anch’egli benefattore . Ad occuparsi del coordinamento dell'iniziativa sarà sigla.com, che donerà alla fondazione il proprio operato.