Di Marzio: “Lukaku-Inter, cosa accadrà a giugno col Chelsea. Dovesse far male…”

“Sicuramente a fine stagione torna al Chelsea dato che era in prestito secco. L’Inter credo che proporrà il rinnovo del prestito per un altro anno ma a cifre inferiori rispetto agli 8 mln della scorsa estate, sfruttando il fatto che i Blues hanno comprato tanti giocatori e quindi potrebbero essere più favorevoli ad abbassare le pretese. Chiaro che se lui da qui a giugno dovesse far male e non dimostrare nulla, l’Inter potrebbe anche decidere di non puntarci più. Tuttavia, considerando che Lukaku ha fatto di tutto per tornare, non credo che i nerazzurri lo abbandoneranno“.