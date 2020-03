Pincolini (preparatore U21): “Ecco quanto serve per tornare in campo. Sarà un vantaggio per…”

Vincenzo Pincolini, preparatore atletico della Nazionale Under 21, è intervenuto nel corso di Sky Sport per chiarire i tempi necessari per i professionisti per riprendere a giocare da quando torneranno ad allenarsi nei centri sportivi: “Se i giocatori si allenano ora in casa, come dovrebbero fare in palestra, e se lavoreranno anche vicino casa quando sarà permesso, non ci vorranno molto: 8/10 giorni basteranno. Il fatto di tornare a giocare sarà uno stimolo in più per i giocatori. Oggi il giocatore è abituato ad avere una gestione: quando si ricomincerà avranno vantaggio squadre coni calciatori con più equilibrio nel gestire la pressione e l’alimentazione”.