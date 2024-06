Il Cile si prepara alla gara contro il Canada, per il terzo e ultimo appuntamento del Gruppo A della Copa America . La Roja ha bisogno di vincere per qualificarsi alla prossima fase del torneo e a preoccupare sono le prestazioni sottotono di Alexis Sanchez. "Alexis deve continuare ad essere aiutato, circondato da buoni giocatori affinché possa fare bene, ma credo che individualmente Alexis non sia in grado di portare avanti la squadra da solo", ha detto Mauricio Pinilla.

"Abbiamo lasciato a casa Arturo Vidal e Gary Medel e non è successo niente. Abbiamo lasciato fuori Medel, leader dello spogliatoio, perché non lasciare Alexis in panchina per una partita? Qual è il problema? Poi Alexis potrà entrare e rompere la gara, come ha fatto in circostanze diverse in altre partite".