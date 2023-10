Pio e Amedeo: “Inter la più forte di tutti. Scudetto? Inzaghi l’anno scorso…”

Il celebre duo comico Pio e Amedeo, in questi giorni a Napoli a teatro (con tanto di sold out), è stato ospite di Radio Marte nel corso de "La Radiazza". Subito dopo hanno rilasciato un'intervista, tra il serio ed il faceto, in "Forza Napoli Sempre" e in Marte Sport Live sul Napoli, su Osimhen e sulle ambizioni scudetto e in Champions della squadra di Garcia: “Il Napoli di Garcia? Abbiamo visto la partita contro il Real Madrid e possiamo dire che il Napoli è una grande squadra, ma il Real ha dei giocolieri fantastici. Chiedere a noi di calcio, però, è come farlo con Marisa Laurito: abbiamo le stesse competenze. Anzi, forse lei ne capisce di più.