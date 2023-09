Pio Esposito trova il primo gol in Serie B: incornata nel finale di Spezia-Reggiana

Perde lo Spezia in casa con la Reggiana per 2-1. La squadra di Alvini non riesce a risalire in classifica e rimane all'ultimo posto con Lecco (due partite in meno) e Feralpisalò. La buona notizia per l'Inter, però, riguarda il primo gol in Serie B per Francesco Pio Esposito, subentrato al 78' sullo 0-2 e in gol, di testa, in pieno recupero.