Le rivali – Milan, Pioli: “Juve, Inter e Napoli le più forti. Noi dobbiamo…”

Una partita tosta, che però il suo Milan è riuscito comunque a portare a casa. Nonostante l’inferiorità numerica, i rossoneri vincono a Benevento per 2-0 e tornano in testa alla classifica, superando l’Inter, vittoriosa a ora di pranzo contro il Crotone. A Sky Sport, Stefano Pioli ha dichiarato:

“I nostri avversari stavano molto bene, è un’altra vittoria pesante considerando anche l’inferiorità numerica. Non ci facciamo mettere pressione dai risultati degli avversari, pretendiamo il massimo dalle singole partite: non abbiamo cominciato bene, poi c’è stata una grande reazione e tanta voglia di portare a casa un ottimo risultato. Il gruppo è giovane, deve continuare a crescere e migliorare: ci godiamo questa vittoria, ora andiamo a vedere la Juventus in vista di mercoledì. Sarà una bella partita tra due squadre in forma. Juventus, Inter e Napoli sono le più forti del campionato: noi dobbiamo continuare così, adesso ci prepareremo bene alla sfida contro i bianconeri ma non sarà una gara decisiva, né un passaggio di consegne“.

(Fonte: Sky Sport)