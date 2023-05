Pioli: “Un primo tempo a testa con l’Inter. Loro hanno fatto gol, noi no”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Sampdoria, Stefano Pioli , tecnico del Milan, ha parlato così tornando sul derby perso con l'Inter : "E’ una fortuna poter giocare subito, abbiamo preso una delusione forte: non essere andati in finale ci ha creato delusione e sconforto. Ma siamo pronti per fare bene domani e reagire da grande squadra quale siamo. La delusione è grande perché l’obiettivo era grande: ne ho perse tante di partite e ne ho vinte tante. Mi auguro che ce ne saranno altre in carriera, spero poi che finiscano in modo positivo. Coi giocatori sto parlando tanto, bisogna lavorare insieme: la partita di domani è molto importante per il nostro campionato.

La differenza l'hanno fatta i due primi tempi delle due partite: all'andata siamo stati in difficoltà, al ritorno abbiamo preparato posizioni diverse e abbiamo avuto tre occasioni e loro una, ma non abbiamo segnato. Ma non dobbiamo guardare indietro, non siamo riusciti a far gol: questo è stato il nostro difetto contro l'Inter. Noi siamo arrivati bene alla partita, le rotazioni che ho fatto le ho fatte per avere formazioni competitive: in Champions ci siamo arrivati in condizioni buone, il risultato non è stato quello che volevamo. Giudizio sul calcio italiano? Dipenderà dalla continuità nei prossimi anni per capire se è stata un'annata particolare o meno: è tanta roba per il calcio italiano, bisogna dar merito ai club. Per dare continuità bisognerà avere idee, qualità e talento".