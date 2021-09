Milan, Pioli: “Noi favoriti per lo scudetto? Ci sentiamo forti, vogliamo vincere sempre”

In conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Milan, Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha presentato così la partita dell'Allianz Stadium

In conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Milan, Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha presentato così la partita dell'Allianz Stadium, già importante in chiave lotta scudetto :

"Era difficile aspettarsi una Juve con un punto in 3 partite, ma noi non siamo favoriti domani. Parliamo di due squadre molto forti, loro hanno grandi campioni e credo sarà una gara molto equilibrata. Arriviamo da Liverpool sapendo che loro hanno messo più qualità e intensità, ma è una partita che ci farà crescere tanto".

"Noi favoriti per lo scudetto? Noi ci sentiamo di essere una squadra forte, ci prepariamo per vincere sempre. Mercoledì abbiamo trovato qualcuno più forte di noi, sarà uno stimolo per alzare ancora di più il livello. In Serie A la competitività è molto alta, le prime 7 sono molto vicine come valori sulla carta. Il campo determina, domani dovremo cercare di essere migliori dei nostri avversari".