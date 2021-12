Pioli: “Appena abbiamo calato un po’ il livello abbiamo pagato caro. Il Napoli…”

Le parole del tecnico rossonero al termine della gara vinta contro il Genoa

Al termine di Genoa-Milan, Stefano Pioli ha commentato la vittoria della sua squadra ai microfoni di Dazn. L'analisi del tecnico parte dall'infortunio di Simon Kjaer: "L'unica nota dolente di un'ottima serata, speriamo che non sia una cosa grave. Ci ha creato difficoltà nei primi minuti, però la squadra era molto determinata e vogliosa che si poteva superare questi passi falsi con una prestazione convincente".

"Messias? La sua è una storia molto bella ma è al Milan perché ha le qualità per esserci, oggi ha fatto due gol di grande qualità. È un giocatore importante come ne ho tanti a disposizione. Bene così perché ci sono tanti impegni ravvicinati e c'è la possibilità di fare rotazioni. Appena abbiamo calato un po' il livello abbiamo pagato caro, per tenere alte le prestazioni bisogno di tanti giocatori e io ho la fortuna di averne tanti e bravi. Il Napoli? Ho visto poche squadre giocare con la qualità e col ritmo con il quale il Napoli ha giocato contro la Lazio".