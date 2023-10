Pioli: “Derby? Andato male, ma non potevamo fermarci lì. Primi? Fa piacere ma…”

Le parole del tecnico rossonero: "E' troppo presto, ci saranno 3-4 squadre per vincere lo scudetto: è una vittoria per l'autostima"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato così dopo la vittoria contro il Genoa: "La classifica? E' troppo presto, ci saranno 3-4 squadre per vincere lo scudetto: è una vittoria per l'autostima, abbiamo avuto un periodo tosto. Vincere qui non è facile, il Genoa stava molto bene: grande merito ai miei giocatori per averci creduto. Il derby? E' andato male tutto quello che pensavamo potesse andare meglio: non potevamo fermarci lì, siamo stati fortunati a tornare a giocare subito e a poterci concentrare su altro. Fa piacere essere davanti e avere quattro vittorie consecutive dopo il derby".