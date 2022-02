Pioli: “Derby più equilibrato di quanto si dice. Inter e Juve le più forti”

Le parole del tecnico rossonero: "La vittoria nel derby ci deve dare entusiasmo. Tutte le partite in Italia sono difficili, soprattutto nel girone di ritorno"

Intervenuto ai microfoni di Radio Anch'Io Sport, Stefano Pioli , tecnico del Milan, è tornato così sulla vittoria nel derby di sabato: "Noi non abbiamo mai smesso di crederci. E' stata una partita più equilibrata di quello che si dice, lo dicono anche i numeri del match. Noi siamo stati bravi a restare dentro alla partita. Dobbiamo dimostrare di essere una squadra matura. La vittoria nel derby ci deve dare entusiasmo. Tutte le partite in Italia sono difficili, soprattutto nel girone di ritorno.

Gli arbitri? E' l'arbitro che decide come interpretare la partita, sono poi i giocatori che devono abituarsi al modo di arbitrare del direttore di gara. Noi siamo tornati in Champions e lì certi falli non vengono fischiati. Io sono favorevole a questo modo di arbitrare, fanno bene a non fischiare i mezzi falli. Io gioco con troppe interruzioni non va bene