Intervenuto ai microfoni di Rai Sport alla vigilia della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus, Stefano Pioli, allenatore del Milan, è tornato così sulla sconfitta nel derby con l’Inter di domenica sera: “La sconfitta è stata pesante per come è arrivata e per tutte le situazioni che c’erano dentro a questa gara. Ci ha fatto male perdere un derby così, giocare una partita subito molto importante contro un’avversaria come la Juve ci può sicuramente aiutare”.