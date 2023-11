Di Marzio: “Pioli in bilico? Milan non ragiona così. Conti a fine anno”

Il pari contro il Napoli in extremis e la sconfitta con l'Udinese al Meazza, dopo il tre a zero incassato nella gara di andata di CL contro il PSG, ha fatto dire ad alcuni che c'è aria di crisi al Milan e la panchina di Pioli sembrava essere in discussione.

Ne hanno parlato anche a Skysport prima della partita di ritorno tra la squadra rossonera e la formazione parigina. A proposito dell'allenatore milanista, Gianluca Di Marzio ha sottolineato: "Le cose che sappiamo noi non fanno pensare ad un Pioli in bilico, la fiducia è totale e i conti si faranno a fine stagione. Così ragiona il fondo del Milan e Cardinale, non pensano sia una buona soluzione cambiare in corsa. Poi a fine stagione si capirà ma la sua presenza sulla panchina rossonera non è condizionata alla gara di questa sera".