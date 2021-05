Pioli: “Era importante vincere. Siamo lì a giocarcela. Donnarumma? Tutte queste…”

Al termine della gara contro il Benevento, Stefano Pioli ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport

"Donnarumma? È il portiere del Milan. Ha grande professionalità ed è dentro in tutto e per tutto nel nostro lavoro. È tranquillo, sereno e concentrato come tutti. Tutte queste domande fuori dal lavoro di Milanello ci portano a strade sbagliate. Vedo un gruppo molto concentrato e molto compatto. È un gruppo forte ma non infallibile, siamo lì a giocarcela, volevamo essere lì e adesso proviamo a fare l'ultimo sforzo perché sarebbe importante per noi. Ho sempre detto che i conti si fanno alla fine, adesso dobbiamo rimanere concentrati e forti".