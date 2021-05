Pioli: “Le due sconfitte ci hanno segnato, ma il Milan oggi ha reagito”

Dopo la vittoria sul Benevento il tecnico del Milan ha parlato a Dazn dei tre punti conquistati stasera dai rossoneri

"Credo che senza spirito di squadra non si vada da nessuna parte. Noi siamo forti, ma non così forte da poter non essere squadra. Nelle ultime partite alcune situazioni ci hanno penalizzato. Ibra campione fa crescere tutti, non averlo avuto ci ha penalizzato. Le due sconfittele abbiamo subite a livello mentale, ma abbiamo reagito. Non dare punti di riferimento alla difesa avversaria può essere un vantaggio. Zlatan ha un'intelligenza calcistica evoluta, gli piace fare il regista offensivo. Era una partita particolarmente importante, non vincere stasera sarebbe stato problematico per la nostra classifica. Calha non ha ancora raggiunto il suo massimo potenziale, a me piace tantissimo, abbina quantità e qualità. Deve essere più preciso negli assist, ma sta trovando consapevolezza e fiducia. L'area tecnica ci sostiene quotidianamente, il club ci sta mettendo nelle condizioni migliori per fare bene. Parliamo di gente di calcio, che capisce le situazioni. Abbiamo tutto il supporto che ci serve per finire bene questa stagione".