Pioli: “Gara importante, 70′ da grande squadra. Credo che l’Inter si aspettasse…”

Al termine di Milan-Inter , Stefano Pioli ha commentato la gara ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del tecnico rossonero: "Era una partita importante, era uno scontro diretto. I nostri avversari vogliono dimostrare che sono superiori a noi giustamente. La squadra mi è piaciuta tantissimo, 70' abbiamo giocato da grande squadra. Poi ci siamo rilassati un po' col rischio di prendere gol. Ma sono soddisfatto di questi ragazzi, mi piace la loro voglia di migliorare, sono felice. Siamo stati bravi a leggere la partita, l'Inter non ha provato ad aggredirci. A me piace quando la squadra sta in campo con maturità, consapevolezza. Poi giochiamo contro avversari molto forti ed è impossibile non concedere qualcosa".

"Sono sicuro che siamo cresciuti tanto, la Champions pretende prestazioni di altro livello. Oggi eravamo concentrati sul derby. Il Salisburgo è una squadra molto pericolosa, in Champions bisogna essere preparati. L'Inter ha un modo di stare in campo in un certo modo, diverso dal Salisburgo e quindi faremo qualcosa di diverso. Oggi credo che l'Inter si aspettasse che noi andassimo più alti a prenderli, invece li abbiamo aspettati un po' di più. Non abbiamo concesso tantissimo. Ero sicuro che loro avrebbero fatto giocare due attaccanti veloci. Con la qualità dell'Inter ti possono saltare anche se pressi. Inter molto forte nella profondità e noi abbiamo provato a toglierla e a volte i siamo riusciti. Leao? Per migliorare sia necessario avere due caratteristiche: talento e intelligenza e Rafa le ha entrambe. È giovane, gli va dato il tempo di crescere e anche sbagliare. Maignan? Se la squadra mi sorprende, Mike non mi sorprende più. se stiamo facendo queste prestazioni è perché abbiamo tanti giocatori di alto livello. L'energia e la condivisione che c'è col nostro popolo è una cosa che sentiamo, ci danno tanto e noi cerchiamo di mettere in campo tutto quello che abbiamo".