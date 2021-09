Milan, Pioli: “Kessié? Non mi sembrava giallo al 30′ del primo tempo. E sul rigore…”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, commenta con amarezza quanto accaduto a San Siro tra i rossoneri e l'Atletico Madrid

"C'è delusione, perché eravamo vicini a un risultato positivo contro una squadra molto forte. Il fatto di aver giocato meglio in parità numerica ci deve dare ancora più convinzione nelle nostre qualità. Bastava un po' più di attenzione. Dispiace, perché i ragazzi hanno fatto bene. Questo risultato complica la classifica. Ci siamo, ma ci manca quel tassello per fare la differenza. Bisogna stare dentro le partite. Per 30' abbiamo giocato un gran calcio, poi abbiamo subito. Il rigore per l'Atletico? Sembra che l'avversario tocchi prima con la mano, forse Kalulu è stato poco coordinato. L'espulsione? L'intervento di Kessié non mi è sembrato da secondo giallo al 30', l'arbitro non è stato il migliore in campo".