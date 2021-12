Milan, Pioli: “Stagione che può darci soddisfazioni, non so dove arriveremo”

L'allenatore rossonero ha parlato del momento della sua squadra dopo la vittoria con il Genoa: le dichiarazioni ai microfoni di Sky

Stefano Pioli , alla fine della partita con il Genoa, ai microfoni di Skysport ha parlato del momento del suo Milan , seconda in classifica dietro al Napoli e +1 dall'Inter: « Ibrahimovic è stato l'unico giocatore che mi ha mandato il messaggio post mio rinnovo. Mi ha scritto che adesso c'è da pensare al suo. Zlatan è questo qua. L'importante è continuare a lavorare bene insieme. È una stagione che può darci soddisfazione anche se non so dove potremo arrivare. Le avversarie sono forti ma stasera abbiamo avuto la reazione giusta: intensità per tutta la gara. Non siamo una squadra che può fare il compitino, se ci mettiamo qualcosa in più possiamo giocare con convinzione e fiducia».

Simon è la nota stonata di stasera. Non sappiamo che entità ha il problema; aspettiamo le valutazioni. Mi auguro che non lo perderemo per tanto tempo. Gabbia? Eravamo in controllo e l'ho tolto perché per il nostro modo aggressivo di difendere potevamo rischiare la seconda ammonizione. L'ho sostituito per questo. Recupereremo Romagnoli, troveremo le soluzioni giuste anche per le prossime partite. Questo sicuramente.