Pioli: “Vogliamo riportare il Milan in Champions. Ibra? Ha detto all’arbitro…”

A Sky Sport dopo la vittoria di Parma, l'allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha commentato così quanto accaduto al Tardini

VITTORIA IMPORTANTE - "Era una partita delicata, perché contro la Samp non avevamo giocato da Milan. Vittoria importante contro un avversario difficile da affrontare. Ci siamo incasinati la partita, ma era importante vincere. Marcia in più in trasferta? I numeri sono lì, è strano. Quello che conta è la media punti da tenere, perché vogliamo riportare il Milan in Champions League. Dobbiamo affrontare squadre forti, ma quello è l'obiettivo. Mancano 8 partite, ma pensiamo solo al Genoa".