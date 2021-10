Pioli: “Calhanoglu? Il Milan viene prima. Non siamo partiti per vincere lo scudetto”

Nel corso di un'intervista a DAZN, Stefano Pioli, allenatore del Milan, è tornato sull'addio ai rossoneri di Hakan Calhanoglu

Nel corso di un'intervista a DAZN, Stefano Pioli, allenatore del Milan, è tornato sull'addio ai rossoneri di Hakan Calhanoglu, poi trasferitosi all'Inter , parlando poi delle ambizioni della sua squadra in questa stagione:

PRESSIONE - "Sentiamo la pressione di dover vincere, ma la viviamo settimanalmente. Non siamo partiti per vincere il campionato o la Champions, noi dobbiamo vincere sempre la prossima partita. Alleno il Milan che è uno dei club più prestigiosi al mondo, ora ho grande visibilità. Ho fatto tante esperienze nella mia vita, ho avuto bisogno di fare le mie tappe per arrivare a questo punto".