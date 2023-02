Pioli: “Piano partita era aspettare l’Inter. Siamo pesanti mentalmente e si vede”

Le parole del tecnico rossonero: "Leao? Ho fatto le scelte che ritenevo migliori: Origi doveva lavorare in verticale per ripartire"

Marco Astori

Stefano Pioli, tecnico del Milan, è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta nel derby contro l'Inter. Queste le sue dichiarazioni raccolte da FcInter1908: "Leao? Ho fatto le scelte che ritenevo migliori: Origi doveva lavorare in verticale per ripartire. Non è stata colpa sua, è stata la poca tranquillità e la troppa frenesia: dovevamo salire di più col baricentro ma abbiamo sbagliato tanto in costruzione e la squadra è rimasta troppo bassa.

Vista la classifica dirò ai miei che dobbiamo fare meglio ed entrare nelle prime quattro: dobbiamo fare tanti punti per farlo e abbiamo occasione già venerdì in casa per riuscirci. Il 3-5-2? Nelle prossime giocheremo a 3 sicuramente, vedremo poi come si svilupperà la fase offensiva.

Il piano partita era aspettare l'Inter nella nostra metà campo e ci siamo anche riusciti abbastanza, ma una volta recuperata palla dovevamo prendere delle posizioni per salire, cosa che non ci è riuscita. I tifosi? Hanno il diritto di criticare, le nostre ultime prestazioni non sono state all'altezza: quello che mi sono guadagnato l'ho fatto attraverso la passione e le idee e cercherò di farlo da qui in avanti. Dobbiamo essere squadra, non è il sistema a modificare questo, è lo spirito di squadra.

Paura di sbagliare? Siamo più pesanti mentalmente, meno entusiasti, questo sicuramente e si vede: dobbiamo essere forti e capire che questi momenti passano con fiducia, volontà e determinazione. La prossima occasione c'è tra pochi giorni".