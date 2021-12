Pioli: “Non meritavamo di perdere. Gol annullato? Ragazzi, come fa Giroud a procurare danno?”

Il Napoli vince a San Siro, l'Inter si allontana e il Milan conferma il suo momento tutt'altro che brillante. L'analisi di Stefano Pioli

"NON SIAMO STANCHI" - "Non siamo stanchi e credo che, dal punto di vista dell'intensità, della determinazione e della volontà, sia stata una delle nostre migliori partite. Sarebbe facile per me dire che siamo stanchi e che abbiamo tanti infortuni, ma stasera non è vero. E' stata una delle nostre migliori partite dell'ultimo periodo. Potevamo evitare alcune cose, come per esempio le posizioni non perfette in occasione del loro gol. Ci siamo presi i nostri rischi, giocando una partita vera ed energica. Ci manca un po' di qualità, ma stasera non meritavamo di perdere".