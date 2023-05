Pioli: “Leao, provino non è andato. Aveva fastidio. C’è spazio per altri tatuaggi”

"In questo momento ci sono tante emozioni, dobbiamo giocare con tanto cuore e tanta lucidità perché quello può fare la differenza. La partita vale tanto, ma non dimentichiamo che è un match che si disputerà su 180'. Vorremo prenderci qualche vantaggio dalla gara di stasera per il ritorno. Se ho spazio per altri tatuaggi oltre quello dello scudetto? Ehhh (come a dire certamente ndr).