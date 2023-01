Pioli: “Qui dopo uno scudetto meritato. Vinti due derby, vogliamo continuare”

Non c'è bisogno di sollecitare i miei giocatori: questo è un trofeo che volevamo giocare, che abbiamo raggiunto e che giocheremo al massimo delle nostre possibilità. Gli ultimi due derby li abbiamo vinti, vogliamo continuare a vincere. Non credo cambi molto rispetto ai derby di campionato, anche lì non pensi alla classifica ma a battere i tuoi rivali. Le vittorie in campionato sono arrivate superando delle difficoltà, giocando e lottando da squadra, caratteristiche che dovremo mettere in campo domani sera.