Pioli: “Milan tappa decisiva. Obiettivo è rimanere stabilmente in Champions”

Il tecnico del Milan ha parlato dopo la vittoria sull'Atalanta che ha regalato la qualificazione alla prossima Champions

(ANSA) - MILANO, 24 MAG - "Il Milan può essere la mia tappa importante, determinante, decisiva per la mia carriera. Questo mi spinge a dare il massimo al 100%, con la mia passione, con entusiasmo, con i miei sogni. Sono un positivo: credo sempre quando comincia la stagione di arrivare a successi importanti": è l'ambizione di Stefano Pioli che, intervistato da Milan Tv, racconta la stagione rossonera culminata con l'impresa del ritorno in Champions League atteso sette anni. Decisiva è stata la vittoria sull'Atalanta, lì dove il Milan aveva toccato il punto più basso con la sconfitta per 5-0: "Sapevamo che potevamo cominciare a chiudere un cerchio. Da quella sconfitta di Bergamo abbiamo iniziato a costruire il nostro percorso, un nuovo Milan, fatto di tanto lavoro, di tanta volontà, di credere sempre sulle cose su cui abbiamo puntato. È stato un cammino bello, difficile, però stimolante e che ci ha dato ieri sera una soddisfazione incredibile. Abbiamo raggiunto un obiettivo importante attraverso un'altra grande prestazione".