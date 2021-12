Milan, Pioli: “Siamo stati poco lucidi. Veniamo da prestazioni non esaltanti, dobbiamo reagire”

La rete di Ibrahimovic nel finale evita al Milan la sconfitta a Udine, ma il pareggio della Dacia Arena mette i rossoneri a tiro di sorpasso

"Abbiamo fatto fatica a fare il nostro gioco, soprattutto per mancanza di lucidità nel scardinare una difesa così. Quando regali certi gol, poi, si fa tutto più difficile contro certi avversari. Non abbiamo creato tante occasioni, ma in area ci siamo arrivati tanto. Parliamoci chiaro: stiamo subendo gol quasi tutti per errori nostri, queste sono situazioni che paghi, perché perdi lucidità e le partite diventano più difficili. Dobbiamo essere più bravi a non concedere queste situazioni. Ora serve accelerare, i miei ragazzi sanno quando giocano bene e quando non ci riescono. Veniamo da prestazioni non esaltanti, dobbiamo reagire e sono convinto che lo faremo".